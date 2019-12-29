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Общество

07:58

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому закону, каждый житель России сможет самостоятельно выбирать, как он будет получать информацию о предоставленных ему льготах. Сделать это можно будет через портал госуслуг, по телефону специальной службы или при посещении органов власти.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Ранее стало известно, что около трети семей с детьми в России не знают о положенных по закону льготах и не пользуются ими. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общественной палаты.

Наиболее невостребованными льготами стали налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи и выставки.

Директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что льготы могут не получать до 60 процентов семей с детьми, поскольку органы социальной опеки не информируют граждан должным образом.

Изменить ситуацию помогут анонсированные летом 2019 года на портале госуслуг суперсервисы, считают в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России.

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