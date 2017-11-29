Мосгордума одобрила проект бюджета: 2,1 трлн рублей на социалку и другие расходы

Мосгордума одобрила проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019−2020 годов. Такое решение было принято на заседании в среду, 29 ноября. В законопроекте впервые прописаны столь масштабные социальные меры.

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Прогнозируемый уровень доходов столичного бюджета в следующем году составит 2 триллиона 103 миллиарда рублей. Документ сверстан с учетом роста показателей по налогу на прибыль, которые начали увеличиваться с прошлого года − впервые после того, как нефтегазовые группы перестали платить налоги в столице. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, до 2016-го они не превышали 486 миллиардов рублей, а уже по итогам этого года могут превысить 670 миллиардов.

"Москва вышла на устойчивые темпы экономического роста. На его поддержание направлена налоговая политика города, приоритетом которой является стимулирование инвестиционной и инновационной активности", − говорится в комментарии Шапошникова, поступившем в редакцию портала Москва 24.

В проекте бюджета предусмотрены средства на все социальные статьи, подчеркнул спикер столичного парламента. "В совокупности на пять социальных программ − здравоохранение, образование, социальная защита, спорт, культура − предусмотрено в следующем году около 1,2 триллиона рублей", − отмечает он.

Финансированием обеспечены и все программы, направленные на развитие города. В частности, на программу реновации в бюджете на 2018−2020 годы отведено 300 миллиардов рублей.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В бюджете прописаны расходы на увеличение социальных выплат практически всем категориям льготников, однако при этом он "остается инвестиционным, развивается дорожно-транспортная инфраструктура, сеть технополисов и технопарков, вкладываются средства в благоустройство города", считает председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Глава комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев подчеркивает, что все меры прописывались с учетом мнения жителей города и исполнительной власти.

Ранее в среду сообщалось, что депутаты приняли в окончательной редакции бюджет московского Фонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период. По данным директора структуры Владимира Зеленского, в следующем году доходы и расходы составят 258,5 миллиарда рублей, в 2019-м и 2020-м − 267,2 и 275,8 миллиарда соответственно.