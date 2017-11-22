Мосгордума приняла во II чтении бюджет столицы на 2018-2020 годы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Мосгордумы в среду приняли во втором чтении законопроект "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

"К рассмотрению во втором чтении 22 ноября в проект бюджета поступила 21 поправка, десять из которых предложил редактор, 11 − депутаты и депутатские объединения. По итогам рассмотрения документа на заседании в среду все поправки редактора были одобрены, остальные отклонены", − сказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.

Редактор законопроекта − министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова рассказала, что часть предложенных ею поправок касается аспектов финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями. Речь идет, в частности, об увеличении нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты округов. Уточнения были внесены с учетом данных по итогам 9 месяцев этого года, поступивших как раз ко второму чтению бюджета.

Кроме того, поправки коснулись пунктов по расходам на содержание местных органов власти, отмечается на сайте Мосгордумы.

Отклоненные поправки касались конкретных статей расходов, при этом их авторы не прописали как источники финансирования, так и мероприятия, на которые планируется выделить дополнительные деньги.

"Аналогично предыдущим годам, большинство предлагаемых депутатами поправок, отклоненных редактором, направлены на увеличение объемов финансирования одних программ и видов деятельности в ущерб финансированию других, не менее значимых для города и жителей", − подчеркнула председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

Она подчеркнула, что уже в первой редакции финансового документа было прописано беспрецедентно большое количество социальных мер, "оказывающих непосредственное влияние на качество жизни москвичей". При этом, по словам Гусевой, документ соответствует критериям устойчивости и сбалансированности.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет Москвы выросли в два раза, несмотря на кризис. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что город в основном уже преодолел кризис. Бюджету удалось выдержать в том числе снижение поступлений от нефтегазовых компаний благодаря тому, что экономика Москвы стала более диверсифицированной.

10 октября сообщалось, что власти Москвы внесли на одобрение городской Думы бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Более половины расходов — 52 процента или более 1,2 триллиона — в 2018 году пойдут на социальные меры.

Подробнее о бюджете Москвы читайте в материале портала Москва 24.