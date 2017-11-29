Мосгордума приняла бюджет столичного фонда ОМС на следующие три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы Евгений Самарин

Мосгордума приняла в окончательной редакции бюджет московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на 2018 год и на плановый период с 2019 по 2020 год. Решение об этом депутаты приняли на заседании 29 ноября.

"В связи с отсутствием поправок документ предлагается принять в окончательной редакции", − цитирует Агентство "Москва" председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее появилась информация, что бюджет городского фонда ОМС в столице в следующем году могут увеличить на 25 процентов.

По словам директора МГФОМС Владимира Зеленского, доходы и расходы бюджета ОМС в 2018 году составят 258,5 миллиарда рублей, в 2019 году − 267,2 миллиарда рублей, а в 2020 году − 275,8 миллиарда рублей. Отмечается, что в бюджет ОМС 2018 года вырастет главным образом благодаря увеличению субвенции на ОМС из федерального фонда ОМС. Зеленский также обратил внимание на значительный прирост субвенции в 2018 году − 205,9 миллиарда рублей, что на 41,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем году.