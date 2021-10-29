Песков заявил, что современные вызовы провоцируют понижение граждан в правах

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что пандемия коронавируса и другие современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, передает "Газета.ру".

Представитель Кремля прокомментировал таким образом заявление председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Тот заявил, что без доступа к Сети человек иногда не может реализовать свои права.

"Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные (из них. – Прим. ред.), как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни", – заявил Песков.

Зорькин ранее назвал недопустимым нарушение конституционных прав и свобод граждан в связи с федеральными законами для борьбы с различного рода угрозами.

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