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Общество

14:28

Песков заявил, что современные вызовы провоцируют понижение граждан в правах

власть общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что пандемия коронавируса и другие современные вызовы приводят к поражению граждан в некоторых правах, передает "Газета.ру".

Представитель Кремля прокомментировал таким образом заявление председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина. Тот заявил, что без доступа к Сети человек иногда не может реализовать свои права.

"Безусловно, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и такие беспрецедентные (из них. – Прим. ред.), как пандемия коронавируса, конечно же, так или иначе, де-факто приводят к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо, потому что речь идет об угрозе жизни", – заявил Песков.

Зорькин ранее назвал недопустимым нарушение конституционных прав и свобод граждан в связи с федеральными законами для борьбы с различного рода угрозами.

До этого представители юридического сообщества рассказали, законно ли проводить ремонт в квартирах в период нерабочих дней. Управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов объяснил, что строительные и шумные работы можно осуществлять в обычном режиме.

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