Песков не назвал точную должность работающего в Минобороны РФ Трошева

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Ранее входивший в состав руководства частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны РФ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом ответа на вопрос о должности одного из экс-руководителей группы "Вагнер" пресс-секретарь Путина не дал.

"Он там (в Минобороны РФ. – Прим. ред.) работает", – сказал Песков.

В августе СМИ сообщали, что Трошев рассматривался в качестве преемника основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе 23 августа. При этом Песков, комментируя тогда сообщения о Трошеве, заявил, что эти вопросы нужно задавать не ему.

28 сентября Владимир Путин провел в Кремле встречу с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и Трошевым. Обращаясь к полковнику в отставке, президент напомнил, что на последней встрече с ним на Трошева было возложено решение вопросов, связанных с формированием вооруженных добровольческих объединений для участия в СВО.



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