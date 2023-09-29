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29 сентября, 13:57

Политика

Песков переадресовал в МО РФ вопрос о возвращении ЧВК "Вагнер" к участию в СВО

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном возвращении бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в спецоперации, рекомендовал обратиться с ним в Минобороны России.

"На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", – сказал он.

Между тем представитель Кремля отметил, что встреча Путина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым носила рабочий и рутинным характер. Этим он объяснил отсутствие военной формы на пришедших к президенту на разговор.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал требования Польши и Балтии о выводе ЧВК "Вагнер" с территории республики глупыми и необоснованными. Страны ранее потребовали выдворить вооруженное формирование с территории государства, объяснив необходимость обострением ситуации на границе.

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