Путин 30 сентября поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ

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Владимир Путин 30 сентября видеообращением поздравит россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы имеем в виду, что будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией", – сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что глава государства не планирует посещать концерт на Красной площади. При этом в пятницу Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, обратится к участникам международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка" и может встретиться с военнослужащими.

Остальные встречи, по словам Пескова, будут носить непубличный характер. Дополнительную информацию о предстоящих мероприятиях с участием российского лидера его пресс-секретарь обещал предоставить дополнительно.

Накануне Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Разговор политиков был посвящен обстановке в республике. В частности, Путин и Кадыров обсудили развитие экономической и социальной сфер Чечни.



Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов