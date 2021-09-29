Путин заявил, что РФ опережает мир в разработке технологий ядерной космической энергетики

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Владимир Путин в ходе совещания по перспективам развития космонавтики заявил, что Россия опережает весь мир в разработке ядерных технологий для космоса на 6–7 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы государства, данный показатель является хорошим заделом и это преимущество необходимо использовать.
"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", – отметил Путин и попросил доложить о причинах задержки.
Ранее сообщалось, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии аналогичного подхода других ядерных держав. РФ обеспокоена устойчивостью режима нераспространения ядерного оружия.
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