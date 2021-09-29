Путин проведет совещание по развитию космической отрасли в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет 29 сентября совещание по развитию космической отрасли в стране.

"Ближе к вечеру президент проведет совещание по вопросам развития космической отрасли", – приводит слова Пескова ТАСС.

Песков уточнил, что на совещании будут рассмотрены вопросы развития пилотируемой космонавтики, создания и перспектив использования ракетно-космического комплекса "Морской старт", а также работы по строительству комплекса "Ангар".

"В целом вопрос о том, как строится космодром "Восточный", как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки", – добавил пресс-секретарь.

Кроме того, будут рассмотрены и другие аспекты развития космической отрасли в стране.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и Казахстан подписали договор о модернизации космодрома Байконур.

В рамках соглашения между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахским ТОО Basis construction планируется обновить пусковые площадки для ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

