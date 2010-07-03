Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ на матпомощь для студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Об этом говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

"Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса РФ... изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: "суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам", – говорится в документе.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

12 сентября Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении. Значимость этой инициативы отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что соответствующий законопроект "устранит правовую несправедливость" в отношении социально незащищенных категорий студентов.

Документ разработали депутаты во главе с заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой. Отмечалось, что налогообложению не подлежат стипендии студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений и другие категории учащихся.

По закону, освобождаются от налогообложения суммы материальной помощи, не превышающие 4 тысячи рублей в год, выплачиваемые студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

