Около 200 тыс россиян могут стать безработными в ближайшем квартале – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Примерно 200 000 россиян могут стать безработными в ближайшем квартале. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что профильные министры проанализировали ситуацию с занятостью населения. В связи с возможной безработицей еще 1,5 года назад обсуждались все варианты развития событий.
Мишустин подчеркнул, что скрытая безработица в России есть. Он добавил, что потерять работу могут около 200 000 или чуть больше людей и о каждом нужно подумать.
"Здесь мы должны, может быть, провести еще ряд совещаний, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается", – сказал Мишустин.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в начале августа безработица держалась на исторических минимумах, однако уже этой осенью показатель вырастет. Вместе с тем он добавил, что уровень безработицы будет контролируемым. Кроме того, Решетников обратил внимание, что ситуация в экономике складывается лучше, чем ожидалось.
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