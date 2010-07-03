СФ намерен расширить список болезней, лечение которых финансируется из бюджета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил о намерениях верхней палаты парламента увеличить число орфанных заболеваний, лечение которых будет финансироваться федеральным бюджетом. Об этом пишет Агентство "Москва".

Когда именно могут быть внесены соответствующие поправки, Рязанский не уточнил.

В категорию орфанных заболеваний попадают редкие болезни, обусловленные в основном генетическими отклонениями. С 2008 года в России действует программа "Семь высокозатратных нозологий", направленная на централизацию закупок за счет средств федерального бюджета наиболее дорогостоящих лекарственных препаратов.

Ранее Совфед одобрил закон о введении для малоимущих семей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума. Также документ меняет критерий нуждаемости с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в конкретном субъекте страны.