Песков прокомментировал оговорку Байдена про Ирак

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Комментируя оговорку Джо Байдена про Ирак, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что американский лидер имел в виду Украину.

Он также заметил, что Россия заинтересована в том, чтобы США получали объективную информацию о событиях в мире.

На просьбу журналистов высказаться по поводу сообщений о проблемах со здоровьем у Байдена Песков заявил, что в Кремле не считают возможным это комментировать. Он лишь заметил, что для всех важно, чтобы Штаты сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников.

Ранее Джо Байден, говоря о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, вновь перепутал Украину с Ираком. В беседе с представителями СМИ президент США заявил, что недавние события на территории РФ должны были ослабить Владимира Путина.

Байден признался, что затрудняется сказать, насколько сильно мятеж мог повлиять на позицию российского лидера, и добавил, что Путин "очевидно проигрывает войну в Ираке".

Как стало известно, президент США начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна. По словам представителя администрации Белого дома, американский лидер таким образом борется с апноэ – затруднением и задержкой дыхания во время сна.

Байден на встрече с премьером Индии пошутил о продаже государственных секретов США