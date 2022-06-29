Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что У России не лучший период отношений с G7. Кроме того, российский лидер назвал НАТО рудиментом холодной войны.

Он добавил, что позиция РФ заключается в том, что НАТО нужна только как инструмент политики США.

В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.

Ранее Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Он подчеркнул, что "разглагольствования" на тему возможной ядерной войны начала не Россия.

До этого Владимир Путин заверил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Залогом успеха ВС РФ станет героизм российских солдат и консолидация российского общества, подчеркнул президент РФ.

