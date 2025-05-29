Путин заявил, что Крым занимает особое место среди всех "райских местечек"

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Крым среди всех "райских местечек" на планете занимает особое место и является уникальным регионом. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с отмеченными госнаградами многодетными семьями.

По словам президента, он уникален во многом благодаря климату, природным особенностям и богатствам.

"Морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, потом возвращается, а прямо на южном берегу вообще он проходит через все эти зеленые насаждения, все, чем Крым богат. Бьется вот в стену высокую, заворачивается вот так и опять второй раз проходит по этой территории", – отметил Путин.

Как добавил глава государства, это оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей. В Крым испокон веков ездили на оздоровление, особенно те, у кого были какие-то проблемы с легким, напомнил он.

"Неслучайно мы стараемся вот это направление деятельности поддерживать и всячески развивать. Так и будем делать дальше", – заключил Путин.

Ранее в Альянсе туристических агентств России рассказали, что Крым вошел в список лучших направлений для отдыха внутри России летом 2025 года. В него также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи и Геленджик. В Альянсе отметили, что самым дорогим месяцем для путешествий традиционно считается август.