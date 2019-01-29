Захарова прокомментировала запись Болтона об отправке военных в Колумбию

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала запись "5 тысяч солдат в Колумбию", сделанную в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Захарова отметила, что Москва ждет комментариев по этому поводу.

"Телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сегодня сообщил, что американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. Официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, хотя надежду не теряем", – написала Захарова в Facebook.

По ее словам, обстановку в Венесуэле дестабилизируют с территории Колумбии.

Ранее объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что общался с лидером США Дональдом Трампом. Политик отметил, что контактировал и с "другими президентами региона". В беседах, по словам Гуаидо, обсуждались вопросы давления на оппозицию со стороны правительства нынешнего главы страны Николаса Мадуро. Он отверг обвинения, что за нынешним кризисом стоят американские власти.

Гуаидо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Франция, Италия, Великобритания. Россия и Куба к ним не присоединились.

МИД России раскритиковал попытки США сформировать альтернативное правительство Венесуэлы и провоцировать дальнейший раскол в обществе. Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле.

27 января пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о направлении в Венесуэлу 400 российских бойцов, которые якобы должны охранять президента Николаса Мадуро.