Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:03

Около 547 тыс россиян продолжают лечение от коронавируса – Мурашко

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 547 тысяч пациентов с COVID-19 проходят лечение в настоящее время. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю", – отметил он.

По словам Мурашко, многие пациенты по-прежнему попадают на лечение в стационары. В настоящий момент в медучреждениях находятся 126 тысяч человек.

"Из них 17 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии", – уточнил министр, добавив, что около 4 тысяч пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день в резерве России находятся около 28% коек для пациентов с COVID-19.

"Результаты мониторинга позволяют нам гарантировать, что данный вид помощи будет обеспечен", – убежден Мурашко.

Прокомментировал министр и темпы вакцинации. Он отметил, что за неделю прививку получили более 1,3 миллиона человек. В среднем за сутки вакцинировали порядка 190 тысяч граждан. Всего в России привились 78 миллионов человек.

"В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации – как мобильные, так и стационарные", – заключил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%. Она отметила, что этого пока недостаточно, чтобы чувствовать себя безопасно.

Сделать прививку или провериться на COVID-19 в Москве можно будет и в праздники

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать