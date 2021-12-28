Около 547 тыс россиян продолжают лечение от коронавируса – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 547 тысяч пациентов с COVID-19 проходят лечение в настоящее время. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю", – отметил он.

По словам Мурашко, многие пациенты по-прежнему попадают на лечение в стационары. В настоящий момент в медучреждениях находятся 126 тысяч человек.

"Из них 17 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии", – уточнил министр, добавив, что около 4 тысяч пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день в резерве России находятся около 28% коек для пациентов с COVID-19.

"Результаты мониторинга позволяют нам гарантировать, что данный вид помощи будет обеспечен", – убежден Мурашко.

Прокомментировал министр и темпы вакцинации. Он отметил, что за неделю прививку получили более 1,3 миллиона человек. В среднем за сутки вакцинировали порядка 190 тысяч граждан. Всего в России привились 78 миллионов человек.

"В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации – как мобильные, так и стационарные", – заключил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за выходные вырос до 61,1%. Она отметила, что этого пока недостаточно, чтобы чувствовать себя безопасно.