Выплаты на первого ребенка освободили от комиссии банка

В России отменили банковскую комиссию за выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Ранее документ в трех чтениях приняли депутаты Госдумы, а затем одобрили члены Совета Федерации.
Согласно закону, плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, не взимается.
Новые ежемесячные выплаты за рождение первого и второго ребенка введены в стране с 1 января 2018 года. Их размер равен детскому прожиточному минимуму.
Обратиться за выплатой может женщина, которая родила или усыновила ребенка. Если же она умерла или была лишена родительских прав, документы подать может отец. Или законный опекун в том трагическом случае, если мертвы или лишены прав оба родителя.
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