Володин упрекнул Силуанова в том, что Минфин не слышит запросы граждан и депутатов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава Минфина Антон Силуанов, в отличие от Владимира Путина, не слышит запросы граждан и парламентариев. В ходе обсуждения проекта федерального бюджета Володин раскритиковал изначальную позицию министерства по вопросу бесплатного горячего питания для школьников, сообщает ТАСС.
"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас получается – президент слышит, а министр финансов нет", – сказал спикер, обращаясь к Силуанову.
Володин также привел в пример поддержку сельского хозяйства. По его словам, все предыдущие решения Путин принимал вопреки министерству финансов. "Сейчас рост идет, вы говорите, что это наша политика. Это политика президента, а вы возражали. Вот нам важно, чтобы у всех решений было свое имя", – подчеркнул парламентарий.
Володин призвал Силуанова признавать случаи, когда мнение Путина не совпадает с позицией ведомства. "Если вы были против, то так и скажите: "Мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно", – сказал спикер.
Также председатель нижней палаты парламента призвал министерство искать решение проблемы убыли населения в ряде регионов. "Президент задачу поставил, есть целеполагание. Мы должны решать эту задачу? Должны. Давайте, вносите предложения", – сказал Володин, добавив, что Минфин не может быть выше правительства и парламента.
Спикер Госдумы предложил Минфину искать компромисс, вести полноценный диалог и прислушиваться к мнению депутатов. "В этом зале звучит немного из того, что мы слышим от наших избирателей", – заключил Володин.
Ранее Володин заявил, что вопрос финансирования строительства больниц в регионах должен быть под контролем правительства РФ и Минфина. Он подчеркнул важность создания в регионах современных учреждений здравоохранения.
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