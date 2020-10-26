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Москва 24

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Политика

11:12

Володин доложил Путину о ситуации с COVID-19 в Госдуме

общество политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

38 депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

"Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, вы знаете, что один депутат умер... Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента", – заявил Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил идею, как заставить всех людей носить маски. Он отметил, что можно обеспечить бесплатную возможность получения средств индивидуальной защиты, а также обеспечить постоянную социальную рекламу.

В то же время парламентарий Сергей Вострецов предложил запретить антикоронавирусную рекламу с изображением надгробий. Он посчитал, что от такой агитации может быть больше вреда, чем пользы.

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