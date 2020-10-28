Володин выступил против урезания бюджета строительства больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вопрос финансирования строительства больниц в регионах должен быть под контролем, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил правительство РФ и министерство финансов взять ситуацию под контроль, сообщают "Дни.ру".
Он подчеркнул важность создания в регионах современных учреждений здравоохранения. Для этого необходимо направить средства на достройку больниц, считает Володин.
"Уж тем более не снимать с них средства там, где есть возможность ввести в эксплуатацию и онкоцентр, и инфекционные больницы, и противотуберкулезные диспансеры", – высказался спикер.
Володин дал поручение комитету по охране здоровья проанализировать данный вопрос. Он добавил, что, если есть возможность, объекты необходимо вводить в эксплуатацию как можно скорее, а не оттягивать момент на длительный срок.
Ранее в Госдуме в I чтении приняли проект федерального бюджета на 2021–2023 годы. Проект бюджета предусматривает рост его доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 и до 22,263 триллиона в 2023 году. Расходы также будут расти: в 2021 году ожидается, что они составят 21,52 триллиона рублей, в 2022 году – 21,884 триллиона, в 2023 году – 23,671 триллиона.
Эксперт рассказал, каким получился проект бюджета на 2021–2023 годы
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