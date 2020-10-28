В Госдуме предложили искать неплательщиков алиментов через налоговую службу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государство должно привлекать неплательщиков алиментов к уплате долга, их поиском должна заниматься налоговая служба, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова.
Он отметил, что в России существует "огромная серая занятость" – свыше 20 миллионов человек не платят налоги. Депутат Госдумы заявил, что именно те, кто находится в этой "серой зоне", и не платят алименты.
"Должника – тот, кто не платит алименты, – надо поймать. <...> Но бегать за ним должны не женщина или мужчина, а государство должно привлекать этих неплательщиков. <...> Мне кажется, что налоговая служба должна заниматься этим", – подчеркнул Вострецов.
Депутат напомнил, что каждый гражданин имеет свой ИНН. Таким образом, с его помощью неплательщику можно ограничить доступ к таким благам, как наличие прав на вождение, взятие кредита, выезд за рубеж.
"Налоговая служба легко может отследить таких должников", – заявил Востряков.
По его мнению, неплательщики алиментов должны либо обрести статус самозанятого, либо выйти в "легальную зону" из "серой". Депутат подчеркнул, что такие люди часто официально числятся безработными, но на самом деле имеют доход, который не фиксирован государством. И задача последнего, по мнению Вострякова, – выяснить, на что живет этот человек.
"Тогда если человек работает в серой зоне и зарабатывает 80-100 тысяч рублей, не думаю, что он пойдет работать легально за 25 тысяч рублей, нет, он зарегистрируется как самозанятый, начнет платить налоги и алименты. Таким образом, мы наведем порядок и на рынке труда. Эта инициатива потянет за собой легализацию рынка труда", – подчеркнул Вострецов.
Ранее сообщалось, что в России может появиться государственный алиментный фонд. Инициативу выдвинула глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. С его помощью планируется организовать поддержку семьям, где бывший супруг уклоняется от своих финансовых обязательств.
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