Песков высказался о красивой переводчице Путина на встрече с Трампом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что отбором переводчиков на переговоры с Путиным занимается МИД РФ. По его словам, в этом процессе сам глава государства не участвует, пишет РИА Новости.

"Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе", – пояснил представитель Кремля.

Ранее бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм написала в своей книге, что в США предполагали, что Путин специально выбрал своей переводчицей привлекательную брюнетку на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году, чтобы отвлечь его.

До этого Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на самоизоляции чувствует себя нормально.

По его словам, в рамках самоизоляции президент РФ ведет обычный образ жизни, в том числе работает. Представитель Кремля добавил, что изоляция является условным ограничением, поскольку Путин располагает всеми необходимыми средствами связи.