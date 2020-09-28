Путин поздравил работников с 75-летием атомной отрасли

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин поздравил работников атомной промышленности с 75-летием отрасли.
Президент Россия заявил, что страна получила ядерное оружие и тем самым оказалась на десятилетия защищена от агрессии, а также стала первопроходцем в мирном атоме.
В эфире телеканала "Россия 24" Путин передал поздравления учеными, конструкторами, инженерами и рабочими, стоявшими у истоков советского атомного проекта.
"Они сделали, казалось бы, невозможное - в кратчайшие сроки с нуля создали новую отрасль, страна получила ядерное оружие", – отметил глава государства.
Кроме того, Путин добавил, что РФ "стала первопроходцем в использовании атомной энергии в мирных целях", что открыло горизонты для социально-экономического развития.
Отдельные слова благодарности за преданность профессии президент выразил людям, которые сохранили отечественную атомную отрасль в 1990-е годы.
Ранее Путин встретился с работниками ядерной отрасли и поздравил с созданием боевого блока "Авангард".
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