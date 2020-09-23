Путин рассказал об "эффекте эскимо" у боевого блока "Авангард"

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Владимир Путин сравнил устойчивость боевого блока "Авангард" к высоким температурам с "эффектом эскимо". Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с работниками ядерной отрасли глава государства поздравил создателей нового вида вооружения и отметил, что планирующий аппарат хорошо защищен от жара.

"Я уже много раз об этом говорил: "эффект эскимо" – летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал", – рассказал Путин.

Президент впервые представил гиперзвуковой боевой блок "Авангард" в 2018 году в послании Федеральному собранию. Эта система способна перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, причем в полете может выполнять глубокое маневрирование – этот прием позволяет избегать средств ПВО.

Первый ракетный полк, вооруженный гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", встал на боевое дежурство в декабре 2019 года. Как позже рассказал Владимир Путин, Россия была вынуждена создать такое вооружение после того, как США вышли из договора по противоракетной обороне.

