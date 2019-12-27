На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

Первый ракетный полк, вооруженный новейшим стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", поставили на боевое дежурство, сообщает "Интерфакс".

На селекторном совещании с Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: "Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард".

По его словам, это знаменательное событие и для страны, и для вооруженных сил. Командующий РВСН Сергей Каракаев в свою очередь сообщил, что первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал появление "Авангарда" у России "качественным изменением соотношения сил". Он выразил сомнение, что США смогут догнать Россию в ближайшие несколько лет. По словам эксперта, РФ не позволяет добиться над собой военного или стратегического превосходства.

"Конечно, благодаря нашим НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам) и нашим талантам, которые еще с советских времен начали работать по этому направлению, мы получили такое уникальное оружие", – цитирует его RT.

"Авангард" разработан "НПО машиностроения" (Реутов), проходил испытания с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрировать по курсу и высоте и преодолевать противоракетную оборону.

В феврале этого года президент отметил, что в мире нет аналогов современных российских вооружений. По его словам, это результат системных, целенаправленных мер государства, а также огромной, напряженной работы ученых, конструкторов и оборонной промышленности. Осенью прошлого года глава государства поручил начать разработку новых видов вооружений.

