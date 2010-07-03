Эксперт оценил демонстрацию "Авангарда" инспекторам из США

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал демонстрацию военным инструкторам из США российского ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.

По словам эксперта, таким образом Россия демонстрирует свою добрую волю. "Мы говорим о том, что никого не запугиваем, что находимся в правовом поле, и призываем наших оппонентов тоже вернуться в правовое поле", – сказал он в интервью RT.

Россия не нарушает принципы международного права и предлагает США вернуться не к "праву по-американски", а к полноценным договоренностям, построенным на принципе взаимного уважения, заключил Судаков.

Ранее российские военные показали инспекционной группе из США ракетный комплекс "Авангард". Показ состоялся в рамках реализации Договора между странами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Комплекс планируется поставить на боевое дежурство в декабре. Вооруженные силы России получат два полка "Авангардов" по шесть ракет в шахтных установках в каждом.

