Трамп рассказал о ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению

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Стало известно о ходе переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и их возможного дальнейшего сокращения. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп.

Как пишет РИА Новости, лидер США выступил на пресс-конференции в Белом доме совместно с президентом Польши Анджеем Дудой. Он отметил, что в данный момент переговоры между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

"Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. <...> Мы напряженно работаем", – сообщил Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что работа проходит плодотворно. Он заявил, что обе страны проявляют устойчивую инициативу к поиску совместного решения.

"У нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы (Россия и США – Прим. Ред.) являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло", – подытожил Трамп.

Ранее стало известно о личном отношении Дональда Трампа к Владимиру Путину. Об этом рассказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".