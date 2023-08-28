Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Омской области

Фото: kremlin.ru

Состоялась рабочая встреча Владимира Путина и врио главы Омской области Виталия Хоценко, в рамках которой им удалось обсудить социально-экономическое развитие субъекта РФ. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля.

"Что касается промышленности, то, слава богу, сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на 7%. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается", – отметил врио губернатора.

В свою очередь, показатели сельскохозяйственной отрасли, по словам Хоценко, тоже находятся на достойном уровне.

Он также сообщил, что в регионе был реализован проект по расширению выезда из Омска – с двух до четырех полос.

Ранее Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Российский лидер отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере региона.

Глава государства обратил внимание, что там еще многое предстоит сделать для восстановления, и пообещал оказывать помощь. Он также выразил уверенность, что у команды Балицкого получится справиться с решением всех задач в регионе.



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