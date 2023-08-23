Путин встретился с врио главы Запорожской области Балицким

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере региона.

"Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать", – заявил Путин.

Глава государства отметил, что в регионе еще многое предстоит сделать для восстановления и пообещал оказывать помощь. Он также выразил уверенность, что у команды Балицкого получится справиться с решением всех задач в регионе.

Балицкий, в свою очередь, заявил, что согласно социологическим опросам, в Запорожской области 87% жителей поддерживают политику Путина. По его словам, люди видят, с какой заботой к ним относятся все социальные ведомства России.

Немногим ранее Путин провел встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава государства положительно оценил работу Пасечника и заявил, что у его команды и впредь получится решать стоящие перед республикой вопросы.