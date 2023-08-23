Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин положительно оценил работу Пасечника и заявил, что у его команды и впредь получится решать стоящие перед республикой вопросы.

"Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить", – отметил российский лидер.

По его словам, Пасечник и его команда "многое делают" для решения поставленных задач и в целом у них получается неплохо. Путин также отметил, что в ЛНР возвращаются люди и есть плюсовой миграционный приток.

Глава государства пожелал Пасечнику успеха на предстоящих сентябрьских выборах и пообещал ему поддержку федерального центра. Путин подчеркнул, что главное в любой избирательной кампании – это показать людям, проживающим на этой территории, готовность решать задачи в их интересах.

Ранее стало известно, что на Украине передали в суд дело против врио главы ЛНР. Украинские власти обвиняют Пасечника в преступлениях "против основ национальной безопасности", из-за проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России и подписания им соответствующего документа.