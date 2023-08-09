Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

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Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития региона. На встрече президент поговорил с губернатором на самые разные темы, например о помощи семьям участников спецоперации и развитии медицины.

Российский лидер также поднял вопрос газификации муниципальных округов региона, подчеркнув, что с ней будет "другая экономика".

Ранее Путин посетил Дагестан. Во время рабочего визита глава государства отправился в Джума-мечеть в Дербенте по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Президент встретился с местными жителями, которые, как позже рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, показали политику поддержку и радость.

Путин встретился с девочкой, которая не смогла сфотографироваться с ним в Дербенте