Песков объяснил покупку Путиным мороженого у "той же самой" продавщицы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, была ли женщина, которая продала мороженое Владимиру Путину на МАКС-2019, той же, которая продавала ему лакомство на МАКС-2017.

Российский лидер в ходе авиасалона в Жуковском угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым. Подойдя к лотку с мороженым, Путин поинтересовался ассортиментом, а после этого выбрал мороженое в стаканчике.

Позже в СМИ появились сообщения, что якобы женщина, которая продавала лакомство, уже делала это на МАКС-2017.

Песков отметил, что ему ничего об этом не известно.

"Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Но, честно говоря, даже не знаю, та же продавщица или не та же", – приводит слова Пескова РИА Новости.

27 августа в ходе МАКС-2019 Путин угостил мороженым российскую и турецкую делегации. Когда Путин и Эрдоган направились к шале для встречи тет-а-тет, к лотку с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу, также решивший съесть лакомство. Спустя еще несколько минут к нему присоединился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. В нем примут участие 827 компаний из 33 стран. На мероприятии представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования, причем более 40 разработок гости салона увидят впервые. Посетителей также ждут показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.