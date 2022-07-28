В Кремле прокомментировали возможность объединения эсеров и КПРФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объединение "Справедливой России – За правду" и КПРФ является внутренним вопросом партий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это исключительно внутрипартийный вопрос", – приводит его слова RT.

Песков отметил, что, по его данным, пока никаких решений по данному вопросу принято не было.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает возможность объединения с партией "Справедливая Россия – За правду", если они выполнят определенные условия. По словам политика, для объединения необходимо, чтобы эсеры выполняли программу КПРФ.