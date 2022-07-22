Глава КПРФ Зюганов заявил, что не был в отпуске 8 лет

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказал критичное мнение на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о сокращении отпусков для депутатов до 28 с 42– 45 дней в разговоре с URA.RU.

По словам главы партии, он не был в законном отпуске уже 8 лет.

Зюганов также отметил, что проблемы депутатов с отпусками вызваны распорядком выборов. Так, если выборы назначены на сентябрь, предшествующие 3 месяца политики должны вести работу с избирателями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить время отпуска народных избранников. В данный момент парламентарии отдыхают 42 дня, а госслужащие – 45 дней. Володин уточнил, что на отпуск депутатам вполне хватит минимума, который прописан в трудовом кодексе.