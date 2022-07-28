Зюганов не исключил объединения с эсерами, если они будут выполнять программу КПРФ

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает возможность объединения с партией "Справедливая Россия – За правду", если они выполнят определенные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения – тоже. Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения", – заявил Зюганов.

По словам политика, для объединения с партией "Справедливая Россия – За правду" необходимо, чтобы они выполняли программу КПРФ.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить парламентариям как отпуск, так и размер заработной платы. По мнению политика, народные избранники должны получать зарплату на уровне средней по стране или конкретному региону. В таком случае, считает лидер "Справедливой России", у них будет стимул повышать уровень доходов граждан.

