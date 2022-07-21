Миронов предложил приостановить членство России в ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее политической ангажированности. Письмо с соответствующим предложением направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

"Учитывая политическую ангажированность ВОЗ, предлагаю приостановить членство России в данной организации и прекратить ее финансирование", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, организация исполняет волю спонсоров и Минздрава США.

Кроме того, Миронов предложил создать российскую классификацию болезней, которая будет соответствовать законодательству и нормам РФ.

Ранее Россия заявила о решении выйти из Всемирной туристской организации. При этом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что приостановка членства РФ в организации может создать пагубный прецедент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

