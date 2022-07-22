Миронов предложил сократить депутатам не только отпуска, но и зарплаты

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Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сократить парламентариям как отпуск, так и размер заработной платы, передает РИА Новости.

"Предложение председателя Госдумы (Вячеслава Володина – Прим. ред.) абсолютно правильное, мы его поддерживаем. Стоит сократить не только отпуска, но и зарплаты", – сказал Миронов.

По мнению политика, народные избранники должны получать зарплату на уровне средней по стране или конкретному региону. В таком случае, считает лидер "Справедливой России", у них будет стимул повышать уровень доходов граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу о возможном сокращении отпусков для депутатов и чиновников. Он призвал брать пример с президента РФ Владимира Путина, который "всегда на работе".

