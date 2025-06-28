Путин по ВКС примет участие в открытии молодежных центров в шести регионах России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодежных центров в шести регионах в День молодежи, 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что на встрече будет уделено внимание фестивалям "День молодежи", главными площадками которых станут Омск и Пермь – "Молодежные столицы России", получившие этот статус благодаря победе в конкурсе "Время молодых". Также президент пообщается с представителями молодежных организаций.

В Москве День молодежи отметят масштабным фестивалем. Празднование охватит 250 площадок. Фестиваль будет посвящен патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству.

Также с 28 июня открывается патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" для спортсменов, волонтеров, участников патриотических клубов и студенческих организаций. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.