Путин поручил ввести должность советников директоров школ по воспитанию в 45 регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Советники директоров по воспитанию должны появиться в следующем учебном году в школах в 45 российских регионах. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

"Обеспечить введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, предусмотрев обязательное введение такой должности начиная с 2022/23 учебного года в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года – в остальных субъектах РФ", – отмечается в документе.

Кабмин РФ и власти российских субъектов должны выполнить поручение президента до 1 сентября.

Ранее Путин подписал указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника в России. Также глава РФ дал поручение кабмину создать организационный комитет по проведению в стране Года педагога и наставника и утвердить его состав.

Кроме того, согласно указу президента, правительству необходимо разработать и утвердить план мероприятий по проведению Года педагога и наставника.