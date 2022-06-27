Преподаватели, ведущие антироссийскую пропаганду, должны уйти – Володин

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Преподаватели, которые в ходе своей работы ведут пропаганду против спецоперации на Украине, должны уйти, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний "Развитие системы высшего образования в РФ".

"Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать, что за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает искажать информацию о проведении СВО и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти", – цитирует его РИА Новости.

Володин призвал ректоров вузов обратить на это внимание, а также осознать свою ответственность. Он добавил, что в подобном случае руководителю учебного заведения также нужно покинуть свою должность.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.