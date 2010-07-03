Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал заявление о своей отставке с должности. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", – сказал Валентик.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Он руководил Федеральным агентством лесного хозяйства с 2014 года, до этого момента работал в Минприроды, Росприроднадзоре и Минсельхозе. В январе текущего года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентинка.

Ранее сообщалось, что глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление о своей отставке с должности. Временно исполняющим обязанности главы Челябинска назначена заместитель главы администрации города Наталья Котова.

