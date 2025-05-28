Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам за победы в международных соревнованиях

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Владимир Путин поручил повысить выплаты за победы в международных соревнованиях паралимпийцам, сурдолимпийцам, а также их наставникам. Об этом президент РФ заявил в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.

"Я прошу правительство максимально оперативно разработать и утвердить план мероприятий по реализации на всех уровнях власти законодательства о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И сделать это обязательно с учетом возможностей адаптивного спорта", – призвал лидер страны.

Он заявил, что на поддержку и популяризацию проектов адаптивного спорта нужно направлять и внебюджетные средства. Кроме того, это необходимо делать за счет создаваемого Российского спортивного фонда. Путин сказал, что фонд должен начать свою работу с июля 2025 года.



"Существенное условие для активной жизни, для занятий физкультуры и спортом – это качество протезно-ортопедической помощи. Считаю правильным создать единые центры организации, которые ее оказывают, а также установить в законодательстве четкие требования к их деятельности", – рассказал президент РФ.

Среди четких требований к ним – квалификация специалистов, особенно медработников, уверен Путин. Это бы позволило защитить граждан страны от недобросовестных услуг в этой сфере. Кроме того, занятия спортом должны быть доступны и для ветеранов СВО, сказал президент.

Лидер страны отметил, что многие вернувшиеся бойцы стали членами национальных команд, участвуют в соревнованиях разного уровня, а также вдохновляют своим мужеством, показывают пример другим.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года.

В Олимпийском комитете России (ОКР) позже уточнили, что у спортсменов из РФ должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах на Олимпиаде, включая хоккейный турнир. В ОКР рассказывали, что комитет прорабатывает варианты оспаривания в судах действий МОК по поводу недопуска российских хоккеистов на соревнования.

