Путин заявил, что юбилей Победы в Москве показал настрой других стран на мир

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Празднование 9 Мая в Москве, которое посетили главы многих стран – друзей России, продемонстрировало общий настрой на создание безопасного мира. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По мнению президента РФ, встреча высоких представителей послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, а также поспособствует продвижению диалога на благо всех государств и народов.

Кроме того, российский лидер призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого во время совместной работы в сфере безопасности. Глава государства обратил внимание на важность борьбы с переписыванием истории, особенно в части вклада СССР в Победу.

Вместе с тем в рамках своего выступления Путин призвал сделать Евразийский континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого развития.

"Полагаем, что основой для создания такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие", – добавил он.

Ранее Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального российского народа, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Он указал, что никто не сможет оболгать историческую правду о роли СССР. По словам российского лидера, отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не угаснет.

