Песков прокомментировал запрет странам ЕС получать помощь от России

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В Кремле выразили сожаление в связи с тем, что ряду стран Европы их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает RT.

"Мы знаем, что в ряде европейских столиц послы некоторых государств весьма напористо рекомендуют руководству этих стран никоим образом не взаимодействовать с Россией в области гуманитарной помощи и так далее", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эти послы, "особо не прибегая к нормативам дипломатического поведения", требуют отказываться от помощи. Песков подчеркнул, что это вызывает сожаление в целом и непонимание "в этот нелегкий период жизни для всего земного шара".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада запрещают пострадавшим от коронавирусной инфекции обращаться за помощью к России.

По мнению главы МИД РФ, некоторые страны пытаются воспользоваться текущей ситуацией с COVID-19 для реализации своих "узкокорыстных интересов". Кроме того, многие хотят свести счеты с геополитическими конкурентами. Лавров отметил, что к проверке пандемией оказались готовы далеко не все.

