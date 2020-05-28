Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

05:14

Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России

власть политика

Фото: МИД РФ/ТАСС

Стало известно, что страны Запада запрещают пострадавшим от коронавирусной инфекции обращаться за помощью к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация", – написал Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

По мнению главы МИД РФ, некоторые страны пытаются воспользоваться текущей ситуацией с COVID-19 для реализации своих "узкокорыстных интересов". Кроме того, многие хотят свести счеты с геополитическими конкурентами.

Лавров отметил, что к проверке пандемией оказались готовы далеко не все.

"Даже в нынешних условиях <...> вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", – пояснил Лавров.

Глава МИД уверен, что пандемия COVID-19 показала миру множество примеров дефицита гуманизма. Так, ряд стран и их правящие элиты продемонстрировали "неизлечимый эгоизм". Те, кто пропагандирует моральное лидерство и демократические традиции, в сложных условиях начали действовать "по закону джунглей", отметил Лавров.

"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран <...> отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира – хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?", – заключил глава российского МИД.

Ранее Лавров усомнился в возможности остановить "Северный поток – 2". Глава МИД РФ заявил, что проект "укрепляет европейскую энергетическую безопасность".

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать