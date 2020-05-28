Лавров рассказал о запрете Запада обращаться за помощью к России

Фото: МИД РФ/ТАСС
Стало известно, что страны Запада запрещают пострадавшим от коронавирусной инфекции обращаться за помощью к России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация", – написал Лавров в статье для китайской газеты Global Times.
По мнению главы МИД РФ, некоторые страны пытаются воспользоваться текущей ситуацией с COVID-19 для реализации своих "узкокорыстных интересов". Кроме того, многие хотят свести счеты с геополитическими конкурентами.
Лавров отметил, что к проверке пандемией оказались готовы далеко не все.
"Даже в нынешних условиях <...> вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", – пояснил Лавров.
Глава МИД уверен, что пандемия COVID-19 показала миру множество примеров дефицита гуманизма. Так, ряд стран и их правящие элиты продемонстрировали "неизлечимый эгоизм". Те, кто пропагандирует моральное лидерство и демократические традиции, в сложных условиях начали действовать "по закону джунглей", отметил Лавров.
"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран <...> отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира – хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки?", – заключил глава российского МИД.
Ранее Лавров усомнился в возможности остановить "Северный поток – 2". Глава МИД РФ заявил, что проект "укрепляет европейскую энергетическую безопасность".
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