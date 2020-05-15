Лавров заявил об отсутствии прежней "свободы" после победы над COVID-19

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После завершения пандемии COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней "свободе", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации", – сказал Лавров в интервью РБК.

Он подчеркнул, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции, будет происходить постепенно и восстановление международных связей во всех сферах деятельности будет длительным.

Как рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, борьба с коронавирусом будет продолжаться еще очень долго.

Он отметил, что сейчас страны выделяют огромное количество средств на изготовление вакцин от коронавирусной инфекции. Эпидемиолог подчеркнул, что основными достижениями медицины считаются антисептики и вакцины, которые спасали жизни людей при эпидемиях.

Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев, более 294 тысяч человек скончалось. В РФ зарегистрировано 262 843 случая COVID-19.