ФОМ: более 80% опрошенных россиян доверяют Путину

Фото: kremlin.ru

Большая часть россиян (81%) доверяют Владимиру Путину, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) на сайте.

Опрос, участниками которого стали 1,5 тысячи граждан России, проводился с 21 по 23 марта. Согласно полученным данным, около 82% респондентов положительно охарактеризовали работу российского лидера.

Кроме того, 58% россиян оценили работу правительства России как хорошую (плюс 2%). Также 59% респондентов отметили положительно работу главы кабмина Михаила Мишустина (минус 1%).

Вместе с тем 48% граждан России отметили, что поддерживают работу партии "Единая Россия" (плюс 2%). Еще 8% поддержали партию КПРФ, 10% – ЛДПР, 3% – "Новые люди" (все без изменений). Тем временем уровень поддержки "Справедливой России – За правду" снизился на 1% и в целом составил 2%.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательной дату 25-летия первого избрания Путина на пост президента.

Как отметил пресс-секретарь президента России, за 25 лет страна преодолела большой путь, во время которого она достигла процветания, экономического роста и укрепления суверенитета, хотя ранее находилась на экономической, политической и территориальной грани.