КПРФ планирует добиваться передачи вакантного мандата Грудинину

КПРФ обжаловала в Тверском суде столицы отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы Жореса Алферова, который стал вакантным после смерти парламентария. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
"Да, мы обжаловали в Тверском суде решение Центральной избирательной комиссии. Мы будем этого добиваться решительными способами. Сегодня мы были в ЦИК, где Петр Медведев, поддерживая решение президиума ЦК и руководство партии, и вообще всех коммунистов, снял свою кандидатуру, поддержав кандидатуру Грудинина", – сказал Ющенко Агентству "Москва".
Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев ранее заявил, что откажется от мандата депутата Госдумы. Он подчеркнул, что решил таким образом выразить протест незаконному решению ЦИК, которая отказала в передаче мандата директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Директор "Совхоза имени Ленина" был зарегистрирован в качестве кандидата на получение мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова. Госдума в ходе заседания 7 марта приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Алферова.
О смерти Нобелевского лауреата стало известно 2 марта. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность.
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